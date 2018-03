OM wil drie verdachte Litouwers terug de Nederlandse cel in voor poging ramkraak in Apeldoorn

12:50 Zelf waren ze er vanochtend niet bij, de drie Litouwers die verdacht worden van de diefstal van twee auto's en een poging ramkraak op een camerawinkel in Apeldoorn. Dat ze niet in Zutphense rechtbank verschenen was voor niemand een verrassing, de drie werden bijna een jaar geleden op vrije voeten gesteld na een voorarrest van ruim een half jaar. Alle drie zijn terug in Litouwen.