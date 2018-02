Meer ondersteuners rond dementie

Politie Apeldoorn zoekt vuur­wa­pen­ge­vaar­lij­ke overvaller

9 februari De Dekamarkt op winkelcentrum de Maat in Apeldoorn is vrijdagavond overvallen. Rond 19.30 uur bedreigde de overvaller een medewerker van de supermarkt met een (vuur) wapen. Daarna vluchtte de verdachte in de richting van de Gruttersdreef. Of er wat is buitgemaakt is onbekend.