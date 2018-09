Meer ondersteuners van brandweer nodig

De groep bestaat een kleine vijf jaar en zorgt bij grote incidenten voor het juiste materiaal, nieuwe ademlucht ('zuurstofflessen'), watervoorziening, maar ook eten en drinken en schone kleding voor de volgende uitruk.

Doortastend

Dit onderdeel heeft zijn waarde inmiddels volop bewezen, zegt Martin van den Hoek, die als officier van dienst van de brandweer regelmatig de leiding heeft bij een calamiteit. ,,De eenheid zorgt ervoor dat de randzaken professioneel geregeld zijn. En 'randzaken' klinkt niet zo belangrijk, maar dat zijn ze juist wel: daardoor kan je verder met je inzet.'' In feite zorgt de ondersteuning er dus zelfs voor dat de brandweer soms doortastender en sneller kan optreden dan voorheen.

Knelpunt

Met zo'n dertig vrijwilligers lijkt de eenheid behoorlijk bezet. Het punt is echter dat er veel mensen nodig zijn. Ze worden, met Apeldoorn als thuisbasis, ingezet in een groot gebied: in onder meer de regio's Harderwijk, Apeldoorn, Epe en Zutphen. En een knelpunt is dat veel vrijwilligers vooral 's avonds en in het weekend beschikbaar zijn. De brandweer zoekt daarom nu vooral mensen die overdag kunnen. ,,Zelfs als je in Amsterdam woont maar bijvoorbeeld hier ergens op een bedrijventerrein werkt en overdag weg kan voor een uitruk, ben je welkom'', vertelt Joram Wentink namens de eenheid.

Klus

Missen ondersteuners het blus- en reddingswerk niet? ,,Voor de meeste vrijwilligers is het een bewuste keuze. Als je spuitgast wil worden moet je twee jaar lang een opleiding volgen waar je twee, drie avonden per week mee bezig bent. Veel mensen hebben daar geen behoefte aan, maar willen toch actief zijn voor de brandweer. En bij de logistieke eenheid ben je ook echt onderdeel van het team dat de klus klaart.'' Wentink spreekt uit ervaring: hij is zowel 'gewoon' brandweerman als vrijwilliger bij logistiek. ,,En ook zo'n rol geeft absoluut voldoening.''

Bovengemiddelde technische kennis is geen vereiste. ,,Zelfstandigheid is een belangrijk punt, maar ook juist goed in een team kunnen werken. De rest leren we bij.''