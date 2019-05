Meer onderzoek Gelre ziekenhuizen naar betere behandeling van oudere patiënt

Wat is de valkuil bij een senior met hartfalen? Hoe krijg je een oudere patiënt in optimale conditie voor een ingreep? Naar dat soort onderwerpen gaat Gelre ziekenhuizen nog meer onderzoek doen, nu een van de artsen is benoemd tot bijzonder hoogleraar op dit terrein. Het resultaat daarvan moet zijn dat oudere patiënten in Gelre ziekenhuizen als een van de eersten in Nederland profijt hebben van verbeteringen in behandelingen.