Meer parkeerbonnen op komst in Apeldoorn: gemeente wil camera-auto voor controle

MENS EN SPORT Apeldoorn­se waterpolo­ster Iris Wolves verwerkt ‘Tokio’ in prachtig Barcelona, maar wel op 1600 kilometer afstand van haar liefde

30 september De afgelopen vijf jaar stonden voor Iris Wolves (27) in het teken van de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio. Dat liep uit op een teleurstelling, Oranje liep een medaille mis. De Apeldoornse waterpoloster, die in Barcelona speelt bij Mediterrani, is nog niet klaar met de sport, maar het afronden van haar studie, haar liefde in Nederland en het mooie leven als topsporter in het buitenland vecht om voorrang.