Meer persoonlijke aandacht voor bewoners met dementie of alzheimer? In Apeldoorn gebeurt dat al

Marja neemt afscheid van haar Cafeetje, maar gaat het café ook dicht?

28 februari Marja Fahner van het Cafeetje van Marja stopt ermee. Ze gaat per 1 juli met pensioen. Met de opening van het café in de Hoofdstraat in 2012, realiseerde Fahner destijds haar droom: een kindvriendelijk eetcafé. Wat er met het Cafeetje gaat gebeuren is nog niet bekend.