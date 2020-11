Meer tijd nodig voor omstreden woningbouwplan in Ugchelen

Brommerbe­stuur­der naar het ziekenhuis nadat een auto hem schept in Beekbergen

20 november Een man op een brommer is vrijdag aan het begin van de middag hard ten val gekomen nadat hij in Beekbergen werd geschept door een afslaande auto. De brommerbestuurder is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.