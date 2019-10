Meer treinen en bussen tussen Achterhoek, Zutphen en Apeldoorn

Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die de provincie Gelderland bekend heeft gemaakt. De veranderingen gaan op de tweede zondag van december in. Alleen een deel van de dienstregeling in Arnhem-Nijmegen wordt pas later van kracht.

De provincie stelt jaarlijks de regeling bij in overleg met reizigersorganisatie ROCOV en de drie regionale vervoerders Hermes, Arriva en Keolis. In deze regio pakken veranderingen vooral in het weekeinde goed uit. Van 12 tot 21 uur rijdt er straks ieder half uur een trein in de hele Achterhoek. De sneltrein Apeldoorn-Winterswijk levert in de avonduren vanuit de Randstad via Apeldoorn naar Zutphen een kwartier tijdwinst op. Voor de richting Achterhoek is er dan zelfs een half uur tijdwinst.