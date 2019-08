Meer treinen tussen Oost-Nederland en Randstad: Apeldoorn, Deventer en Harderwijk profiteren in Spoorboekje 2020

Oost-Nederland krijgt per spoor een betere aansluiting op de Randstad. ProRail heeft voor 2020 de ruimte op het spoor verdeeld. Reizigers uit met name Apeldoorn, Deventer en Harderwijk profiteren hiervan.

Spoorwegbeheerder ProRail heeft de beschikbare ruimte op het spoor in 2020 berekend en verdeeld over de 34 reizigers- en vervoersorganisaties die van het spoor gebruik maken. Op basis hiervan maakt de NS haar definitieve dienstregeling. Als er geen bezwaren komen, kan de NS al haar eerder ingebrachte wensen voor het nieuwe spoorboekje ten uitvoer brengen. ,,En daar zijn we heel blij mee’’, zegt woordvoerster Leonie Bosselaar.

Treinreizigers in Oost-Nederland profiteren van dit gewijzigde spoorboekje voor 2020, dat op 15 december van dit jaar ingaat. De NS kan op basis van de nieuwe verdeling tussen Deventer/Apeldoorn en Amersfoort in de ochtend- en avondspits twee extra intercity’s per uur laten rijden. Deze intercity-diensten gaan via Den Haag Centraal en Utrecht naar Amersfoort en van daaruit naar Apeldoorn/Deventer en vice versa. Daarnaast blijven de bestaande intercity's Enschede-Schiphol (eens per uur) en Enschede - Den Haag (eens per uur) op dit traject rijden in de spits.

Forensen

De NS wil hiermee tegemoet komen aan de groeiende aantallen treinreizigers, veelal forensen en studenten, tussen Deventer/Apeldoorn en Utrecht. De verwachting is dat de kans op zitplaatsen in deze drukke treinen hiermee stijgt. De wijziging gaat wel ten koste van een rechtstreekse intercity-verbinding met Amsterdam. De intercity van Amsterdam rijdt in 2020 in de spitsuren van en tot Amersfoort. Wie vanuit Deventer/Apeldoorn van deze trein gebruik maakt, kan in Amersfoort op hetzelfde perron overstappen. Volgens de NS blijft de reistijd hierdoor gelijk.

Volledig scherm Belangrijkste wijzigingen in het spoorboekje ten opzicht van 2019, zoals voorgesteld door de NS eerder dit jaar. © NS

Harderwijk

Doordat de NS nieuwe Sprinters in gebruik neemt, kunnen reizigers in Harderwijk en Nijkerk in de spitsuren vaker van en naar Amersfoort. In de ochtendspits rijdt de Sprinter vier keer extra naar Amersfoort en in de avondspits even zo vaak in omgekeerde richting. Hiermee komen NS en ProRail tegemoet aan de vurige wens van de regio om een snellere treinverbinding te krijgen met Utrecht. Door de beperkte spoorcapaciteit is de gewenste intercity-verbinding voorlopig nog niet mogelijk.

Zwolle

Reizigers die vanuit Zwolle naar Groningen treinen, gaan er straks maximaal vier minuten op vooruit door de inzet van nieuwe Sprinters. Hier profiteren op een werkdag gemiddeld 12.000 reizigers van. De Sprinter tussen Meppel en Leeuwarden komt straks één tot vier minuten sneller aan. Door een aanpassing in de dienstregeling kan de overstap in Meppel van de Sprinter Leeuwarden-Meppel op treinen van en naar Zwolle met ruim een kwartier worden verkort. De snelste verbinding tussen Zwolle en Den Haag gaat straks via een intercity op de Hanzelijn (via Almere). De overstap die er nu nog is om vanuit het noorden in Utrecht over te stappen naar Den Haag vervalt.

De NS kan nu nog geen exacte tijdstippen voor vertrek en aankomst aangeven. Deze worden ruim vóór 15 december gepubliceerd in de definitieve dienstregeling.