Meer woningen in hoek van Zuidbroek Apeldoorn: deel buurt boos, politiek blij

video Levi (15) uit Apeldoorn is de beste FI­FA-spe­ler ter wereld: ‘Mijn vrienden willen niet meer tegen me spelen’

7:00 Levi de Weerd (15) heeft één droom: wereldkampioen FIFA worden. De eSporter van Vitesse is in ieder geval al goed op weg. Hij wist in januari 148 van de 150 wedstrijden te winnen, en bezit daarmee de eerste plaats op de wereldranglijst. Volgend seizoen hoopt hij te kunnen schitteren in de eDivisie.