Meer zedenmisdrijven in Apeldoorn en vaker diefstal van vrachtauto’s en bestelwagens

Per 100.000 inwoners werden er in 2018 18.062 incidenten en misdrijven gepleegd, in 2017 waren dat er nog 18.620, een daling van 3 procent. Met name het aantal High Impact Crimes, onder die categorie rekent de politie woninginbraken en overvallen, straatroven en gewelddadige zakkenrollerij, daalde sterk. In drie jaar tijd is er een daling te zien van 38,3 procent in Apeldoorn. Het afgelopen jaar werden per 100.000 inwoners, 229,9 slachtoffer van een High Impact Crime. Een jaar eerder waren dat nog 289,9 misdrijven per 100.000 inwoners.