Meer ziekenhuismedewerkers halen griepprik

Snel oplossing voor Apen­heul-parkeren

Een transferium bij de Cantharel of tot in lengte van dagen parkeren op de voormalige trainingsvelden van AGOVV? Voor de zomer verwacht de gemeente meer duidelijkheid te hebben over de manier waarop de parkeer- en verkeersoverlast in Apeldoorn-West het best in toom kan worden gehouden.