Meer zonnepanelen én woningen langs A50 bij Apeldoorn-Noord

Het zonnepark nabij woonwijk Zuidbroek is in 2018 in gebruik gekomen. Eigenlijk was het klaar met de ruim 11000 panelen die er nu liggen. Maar de aanleg van een aarden geluidswal langs de snelweg, een project van de gemeente, bood opeens mogelijkheden. En Over Morgen, de eigenaar van het zonnepark, heeft daar enthousiast op toegehapt. De geluidswal wordt zo'n 12 meter hoog.

Schittering

Op de westzijde van die ‘bult’ komen straks 1800 panelen. Dat is dus aan de kant van Zuidbroek. Volgens Over Morgen hebben berekeningen aangetoond dat de bewoners van die wijk geen last zullen hebben van schitteringen van de panelen. Door de hoek waarin de panelen geplaatst worden is de kans ‘heel minimaal’ dat de zon vervelend weerkaatst wordt, zegt Jan Jaap Wesselink namens Over Morgen. Langs de Laan van Zodiak komt bovendien een bomenrij.

Woningbouw

De aanleg van de wal begint binnenkort; over ongeveer twee jaar moet ook het nieuwe deel van het zonnepark klaar zijn. Ondertussen gaat de gemeente op zoek naar een partij om op een perceel in de buurt 80 woningen neer te zetten. Nu kan daar nog niet gewoond worden omdat er in het gebied teveel lawaai is van de snelweg. De wal houdt straks zoveel geluid tegen dat woningopbouw er wél binnen de wettelijke normen kan. Overigens was het bij de ontwikkeling van Zuidbroek altijd al de bedoeling hier eens te gaan bouwen.