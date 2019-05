Meerdere auto's afgesleept door politie na incident bij Nijbroek

Dierenop­vang bij GGNet in Apeldoorn stopt ermee

6:00 Het is over en uit voor de huisdierenopvang bij GGNet in Apeldoorn, laat het bestuur weten. Reden daarvoor is dat de gemeente geen subsidie geeft. Een woordvoerder van de gemeente vindt die conclusie echter voorbarig en stelt dat er nog geen definitief besluit is.