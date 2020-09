Meerdere auto’s botsen op elkaar op A1: weg richting Apeldoorn weer vrij

Bekerduel CSV Apeldoorn op losse schroeven door mogelijke coronabe­smet­ting vijf spelers tegenstan­der Varsseveld

31 augustus Het is nog onzeker of het tweede bekerduel van CSV Apeldoorn, komende zaterdag in Apeldoorn, door kan gaan. Vijf spelers van de selectie van tegenstander Varsseveld zitten zeker tot woensdagavond in quarantaine omdat zij in aanraking zijn geweest met een door corona besmette speler van Silvolde.