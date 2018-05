Meerdere gewonden bij ongeluk op A50 na mogelijke verkeersruzie

video Oplossing lijkt in zicht voor medewer­kers failliete Vérian Care & Clean

26 mei Met een beetje geluk wordt er nog dit weekeinde een oplossing gevonden voor de 1.100 huishoudelijke hulpen van het failliete Vérian Care & Clean. Dat zegt vakbondsbestuurder Wim van der Hoorn van FNV Zorg en Welzijn, die vanmiddag zo'n vijfentwintig medewerkers van Vérian uitleg gaf in wijkcentrum De Stolp in Apeldoorn. Later vanmiddag worden medewerkers in Wijchen bijgepraat over de stand van zaken.