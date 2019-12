Meerdere gewonden bij schietpartij in Apeldoorn

De politie doet vooralsnog geen verdere uitspraken over de schietpartij.

Kogelwerende vesten

Volgens een ooggetuige ging de politie met meerdere eenheden in kogelwerende vesten op de melding af en werden in de wijk kogelhulzen gevonden. Ook werden bivakmutsen en een auto die in een tuin stond, met daarnaast een mobiele telefoon aangetroffen. Volgens een buurtbewoner waren er voor de komst van de politie meerdere knallen te horen.

Auto in tuin

De auto die half in een tuin stond had forse schade opgelopen, zo was de velg van de auto kapot en was de band lek. Verder was een ruit van de auto kapot. De politie heeft aan een kant een doek over de auto gelegd om iets af te dekken. Wat dat is is onduidelijk. Vorige maand vond er ook een beschieting plaats in Apeldoorn. Toen was dat in de Gentiaanstraat.Of de twee schietpartijen verband houden met elkaar, daar wil de politie niets over kwijt.

Geschrokken bewoonster

Volgens buurtbewoners is het al langer onrustig in de wijk. De bewoonster van de woning waar de auto vannacht tot stilstand is gekomen heeft nauwelijks geslapen, zo laat ze weten. De politie is de hele nacht voor en bij haar woning in de weer geweest. ,,Het duurde tot half zeven voor het hier weer wat rustiger werd’’, zegt ze. ,,En dan is het geen tijd meer om weer naar bed te gaan. Het geeft veel gedoe’', wijst ze naar gebroken glas op straat, dat van de auto af komt. Een haagje is zwaar beschadigd en twee bloembakken liggen om. ,,Het zal zich wel oplossen, maar hier zit niemand op te wachten.’’

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Hoewel de politie verdwenen is blijken er nog wel sporen van het onderzoek in de Apeldoornse wijk achtergebleven te zijn. © Jeroen Pol

‘Blij dat ik een hond heb’

Het vermoeden bestaat dat de schietpartij heeft plaatsgevonden op de parkeerplaats bij de Arnhemseweg en dat daarna een van de betrokkenen er met de auto vandoor is gegaan. Het is echter een wijk met veel slingerwegen, zodat de vluchter(s) op zo'n 150 meter van de parkeerplaats al bij de woning tot stilstand kwamen. Een vrouw die haar hond uitlaat vertelt wakker te zijn geworden. ,,Dat moeten die schoten zijn geweest. Ik ben na een kwartiertje weer in slaap gevallen.’' Ze woont prettig in dit deel van wijk De Heeze. ,,Maar tegelijk ben ik blij dat ik een hond heb. Soms heb je het gevoel dat er meer gebeurt dan dat je wil weten. In die zin vind ik het niet heel gek dat dit is gebeurd.’’

De politie doet momenteel onderzoek, onder meer met een drone:

Volledig scherm De politie doet onderzoek met een drone. © Johannes Rutgers

Volledig scherm Na het onderzoek bleven deze twee bordjes in de wijk achter. © Jeroen Pol

Volledig scherm De schade aan de voortuin nadat de auto er vannacht in was gereden. © Jeroen Pol

Volledig scherm Agenten op de plek van de schietpartij in Apeldoorn. Links de auto waarvan een deel met een doek werd afgedekt door de politie. © Luciano de Graaf