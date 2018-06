Meeste stemmen gelden bij nieuw Marktplein

Apeldoorn­se buurt boos over plannen voor bouw van enorm zonnepark

7:00 Plannen voor de bouw van een zonnepark met een omvang van 28 hectare, is bewoners van het noordelijk buitengebied van Klarenbeek in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Wij zijn niet per se tegen dit soort initiatieven", zegt Bert Sneller, die zich samen met zeventien buren heeft verenigd in Buurtcomité Broekstraat. ,,Maar 28 hectare is gewoon te omvangrijk."