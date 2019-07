Meester Herman vertrekt na 43 jaar bij De Eendracht in Apeldoorn

Liefst 43 jaar op één basisschool. Sterker, je zou ook kunnen zeggen dat Beekman 44 jaar aan De Eendracht is verbonden. ,,In het derde jaar van de Pedagogische Academie moest ik hospiteren (stage lopen, red.) . Ik kwam toen bij De Eendracht terecht. Dat beviel me zo goed dat toen ik mijn diploma had gehaald ik even liet vallen dat ik er graag zou willen werken. Diezelfde avond belde de hoofdmeester me dat hij zijn best voor me zou gaan doen.’’