Meesterwerk van Apeldoornse fijnschilder Kees Blom is verkocht

video Beschermde das is de laatste strohalm voor Klarenbeek in strijd tegen me­ga-zonnepark

11:56 Vertrouwen dat de Voorster politiek maandag het geplande zonnepark aan de Broekstraat in het buitengebied van Klarenbeek gaat tegenhouden ontbeert bij de omwonenden. Hun hoop in bange dagen is de das. Die blijkt in hart van het beoogde veld van 21 hectare aan zonnepanelen aanwezig te zijn. En laat de das met zijn leefgebied nou een beschermde status hebben.