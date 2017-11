Mega-geitenstal Apeldoorn lijkt voorlopig van de baan

Erkenning voor tweetalig onderwijs op KSG Apeldoorn

14:27 Het tweetalig vwo op de KSG in Apeldoorn doet het meer dan goed. Tot die conclusie kwam het Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs, na een visitatie. Het bezoek had als doel te keuren of de school voldoet aan de gestelde eisen van het Nuffic. De school mag de komende vijf jaar de titel ‘senior tto-school’ voeren.