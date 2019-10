Megabedrijven doneren duizenden euro’s aan het boerenprotest

Op weg naar het Malieveld in Den Haag zorgde het boerenprotest gisteren voor een enorme chaos op de snelweg. Nog nooit was de ochtendspits zó heftig. Het verkeer stond muurvast. Echt spontaan was het protest echter niet. Verschillende grote bedrijven uit de regio steunden de actie van initiatiefnemer Bart Kemp.

Apeldoorn, Nijkerk en Lochem

Slachthuisgigant Vion (omzet 4,6 miljard euro), met een productielocatie in Apeldoorn, droeg duizenden euro’s bij aan de protestdag. Joost Belt van veevoerdergigant De Heus, met vestigingen in Meppel en Nijkerk (omzet in 2018: bijna 3 miljard euro) wil alleen kwijt dat het in zijn geval gaat om een bedrag ,,met minimaal vijf getallen’’. ,,Het is substantieel.’’

Collega For Farmers uit Lochem betaalde de kosten van een communicatiebureau dat de dag in goede banen moest leiden. ,,Wij willen naast onze klanten staan’’, zei Carolien Vogelzang. For Farmers (omzet: 2,4 miljard euro) had een dubbel belang.

Standpunten van boeren verwoorden