Megaproject Anklaar gaat - jawel - nu echt richting finish

En of het pittig was. In een tijd van internetshoppen ondernemers vinden voor een nieuw groot wijkwinkelcentrum. Tot in de rechtbank steggelen met winkeliers over de omvang van de parkeergarage. En ook nog de juiste woningen op de markt brengen. Maar zie, het gaat lukken: Zevenhuizen heeft met Anklaar een nieuw stadsdeelhart.