Meiltje de Groot 'heel blij' met toezegging gesprek Teuge-alternatief

Woningen in Voorst dit najaar plat voor rondweg

17:12 De twee woningen en enkele schuren aan de Rijksstraatweg in Voorst die moeten wijken voor de rondweg worden dit najaar gesloopt. Aannemerscombinatie Liebregts/BAM wil in januari beginnen met het grondwerk voor de aanleg. De 2,2 kilometer lange westelijke rondweg om Voorst moet in het najaar van 2018 klaar zijn voor gebruik.