Meisje (17) vermist in Apeldoorn

Hoe 150 ambtenaren op hun vrije dag 83.500 euro inzamelen

21:05 Het was een ontlading na een dag hard werken. Een vakantiedag wel te verstaan. 150 ambtenaren uit heel Nederland hebben zich in Apeldoorn een hele dag gebogen over elf actuele problemen waar gemeenten mee kampen. De vergoeding daarvoor - 83.500 euro - kon rechtstreeks doorgesluisd worden naar Serious Request.