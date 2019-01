Meisje krijgt traumabeertje na botsing tussen auto en fietser in Apeldoorn

Droogte of winter? Het gras bij Hotel Victoria in Hoenderloo is altijd groen

12:20 Liefst vier ploegen maakten afgelopen weekeinde gebruik van het voetbalveld. Maar de grasmat bij het Fletcher Hotel Victoria-Hoenderloo ligt er ondanks intensief gebruik in januari nog als een biljartlaken bij. Het geheim? ,,Het veld krijgt bijna iedere dag onze aandacht’’, zegt hotel-manager Harm Beumer. ,,We doen vrijwel alles in eigen beheer.’’