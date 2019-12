Meisje op scooter onderuit gereden op Deventerstraat in Apeldoorn

Gault&Millau De Librije, De Lindenhof en ’t Nonnetje in top 10 bij Gault Millau 2020

17:11 Restaurants De Librije in Zwolle, De Lindenhof in Giethoorn en ’t Nonnetje in Harderwijk zijn door de inspecteurs van Gault Millau met een dusdanig puntenaantal gewaardeerd dat ze in de top 10 van Nederlandse restaurants staan.