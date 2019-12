Meisje op scooter raakt gewond na botsing met auto in Apeldoorn

opinie Oud-ministers Terlouw en Cramer pleiten voor vleesbelas­ting, ‘goed voor klimaat én boeren’

13:51 Geen gestunt meer met aanbiedingen, maar altijd een ‘eerlijke prijs’ voor vlees. Oud-ministers Jan Terlouw (D66) en Jacqueline Cramer (PvdA) pleiten in een open brief in De Stentor voor het verhogen van de vleesprijzen via een verbruiksbelasting. Dat is goed voor het klimaat én de boeren, aldus de briefschrijvers.