Meisje uit Apeldoorn ‘s nachts met ouders van schip gered na koolmonoxide-alarm: ‘Dit was schrikken’

Fietser raakt zwaarge­wond bij spoortun­nel in Apeldoorn

16 augustus Een jonge fietser is afgelopen nacht zwaargewond geraakt ter hoogte van de spoortunnel bij de Koning Stadhouderlaan in Apeldoorn. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het Isala Ziekenhuis in Zwolle.