Meisje uit Apeldoorn wordt midden in de nacht met ouders van binnenschip gered na gifgasalarm

EK-titel motorcross ligt voor het oprapen voor Apeldoorn­se Shana van der Vlist

15 augustus In de een-na-laatste wedstrijd in het Franse Champ le Duc is de Apeldoornse motorcrosser Shana van der Vlist als tweede geëindigd. Daarmee deed ze goede zaken, want met 22 punten voorsprong op concurrente Lynn Valk ligt de EK-titel volgende week in Denemarken voor het oprapen.