Meisje uit Apeldoorn wordt midden in de nacht met ouders van binnenschip gered na koolmonoxide-alarm

Lichtte Apeldoor­ner meer dan twintig mensen op via nepwebshop? ‘Nee, ik ben gewoon genaaid’

17 augustus Was de 50-jarige Apeldoorner dom en naïef, zoals hij de rechtbank voorhield? Of heeft hij, al dan niet samen met een ander, mensen op een uitgekookte wijze opgelicht met de nepwebshop Inhomefurn? De verdachte ontkent dat hij betrokken was bij de oplichting. Het OM denkt daar anders over en eist 8 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.