Meisjes talententeam Dynamo naar United World Games

12:48 Orpheus heeft het educatieprogramma voor het primair onderwijs rond. Het is de eerste keer dat het theater speciaal voor basisscholen een aanbod heeft samengesteld. Er is in het schooljaar 2018-2019 keuze uit workshops, voorstellingen en rondleidingen achter de schermen. Ook nieuw dit jaar is dat scholen gratis theateractiviteiten kunnen boeken via de Vriendjes van Orpheus.