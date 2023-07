Melding steekpartij Eerbeek: politie pakt drie mannen en vrouw op

indebuurt.nl Zomervakan­tie in Apeldoorn! Met deze tips vermaken kinderen zich opperbest

Het is (bijna) zomervakantie in Apeldoorn. Dat is voor de meeste kinderen natuurlijk heerlijk, maar voor de ouders daarentegen kan het wat lastiger zijn. Want hoe entertain je de kinderen al die tijd? Hopelijk helpt dit lijstje je hierbij.