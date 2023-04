Melding steekpartij voor flat in Apeldoorn: politie pakt twee mannen op

Gemeente­huis Voorst in de race voor prestigieu­ze architec­tuur­prijs: ‘Met deze scheuren? Opvallend’

Een ijskelder die koelt en verwarmt, een dak vol zonnepanelen en het gebruik van natuurlijke materialen. Het Voorster gemeentehuis is het neusje van de zalm wat betreft innovatie en duurzaamheid. Het gebouw is daarom genomineerd voor de meest prestigieuze prijs in architectenland. Vinden bezoekers dat terecht? ,,Ik vind het meer lijken op een kerk.”