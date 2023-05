Melissa en Klaas openen nieuw restaurant op plek Twenty2: 'Dit was onze droom'

Huilende, spelende of schreeuwen­de kinderen: buren van kinderdag­ver­blijf in Voorst vragen om oplossing

Het geluid van huilende, spelende of schreeuwende kinderen. Buren van kinderdagverblijf Ut Trepke in Voorst ergeren zich er groen en geel aan. Zo erg dat ze de gemeente vragen of zij een 3 meter hoog scherm, met een lengte van 30 meter, tussen hun woonhuis en het kinderdagverblijf mogen zetten. De gemeente wil daar echter niet aan.