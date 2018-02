'Meneer de Uil' belicht Lelystad-routes

De lieve kijkbuiskinderen krijgen te horen hoe de vork in de steel zit. ,,Jaja, lekker laag en heel veel. Want wat een minister ook beweert, het is Schiphol dat dit land regeert. Echt waar? Echt waar. Echt waar meneer de Uil? Uhum want wij schiphollen graag de mensen. Luist 'ren heel niet naar hun wensen. Dus we liegen en we zetten sjoemelcijfers in de krant. Van Fabeltjesland van Faaabeltjesland!''