Mengeling van emoties rond herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch

In het huis waar Yvonne Elzas als kind logeerde, komt een permanent herinneringscentrum over het oorlogsdrama van het Apeldoornsche Bosch. Haar grootouders woonden hier omdat haar opa directeur was van internaat Paedagogium Achisomog. Goed dat het herinneringscentrum er komt, zegt Elzas, al vindt ze het zelf steeds moeilijker om oorlogsverhalen te horen. ,,Ik kan bijna geen documentaire zien, maar nog steeds voel ik me hier ontzettend thuis.’’