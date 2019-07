,,Dat is lager dan wenselijk", zegt Erna de Vries van de GGD-Noord- en Oost-Gelderland. ,,Het is onder de veilige graad van 95 procent. Vanaf dat percentage geldt de groepsimmuniteit. Dat betekent dat je niet snel de kans hebt om ziek te worden.”

De cijfers hebben een voorlopig karakter, want in het najaar is er nog een herkansing voor jongeren die de prik gemist hebben en zich alsnog willen laten vaccineren.

Ook zijn de opkomstcijfers per gemeente niet 'heilig’. ,,Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand in Nunspeet woont, maar in Harderwijk naar school gaat en het handiger vond om daar de prik te halen. Na de zomer maakt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, SW) de definitieve cijfers per gemeente bekend. Dat weten ze ook precies welke kinderen niet zijn geweest en die krijgen nog eenmalig een herinneringsbrief toegestuurd.”

Er zijn dit jaar twee vaccinatierondes geweest tegen de bacteriële ziekte. In maart en april konden de jongeren van 15, 17 en 18 jaar komen. In mei en juni waren dat 14- en 16-jarigen. De Vries: ,,Met name de oudere jongeren hebben we vroeger in het jaar uitgenodigd met het oog op de examens. Als ze die eenmaal hebben gehad, gaan ze vaak op vakantie en zijn ze dus weg.”

Volledig scherm De vaccinatieopkomst per gemeente in de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland. © GGD-NOG

De 31.220 jongeren die zich hebben laten inenten, zijn beschermd tegen de bacterie meningokok. Deze zit meestal in de neusholte van gezonde mensen zonder dat zij er ziek van worden. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging het gevolg zijn. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar.

Tieners zijn vaker dan anderen drager van de meningokok, zonder dat ze er ziek van worden. Als ze ziek worden, hebben ze een hoger risico op overlijden. Door deze groep te vaccineren, wordt het snelst resultaat geboekt in het terugdringen van de verspreiding.

De GGD vaccineerde in 21 van de 22 gemeenten in de regio NOG, waaronder de Noord-Veluwe, midden IJssel, Oost-Veluwe en de Achterhoek vallen. In de gemeente Apeldoorn zijn de vaccinaties uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin.