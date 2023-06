Mensen kunnen genieten van kleurenpracht op enk in Beekbergen, dieren van nieuw rijk aan voedsel

Anne Terpstra voorzich­tig over uitbrei­ding fraaie medaille­col­lec­tie bij de Europese Spelen: ‘Dat kun je niet verwachten’

Ze fietste de laatste jaren een mooie medaillecollectie bij elkaar, maar wereldtopper Anne Terpstra (32) verwacht op voorhand niet dat er bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau aanstaande zondag eremetaal bijkomt. De in Apeldoorn opgegroeide mountainbikester, die tegenwoordig in Duitsland woont, heeft meerdere redenen om voorzichtig te zijn.