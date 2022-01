Mensenmassa op Apeldoornse markt, gemeente treft maatregelen en roept op de drukte even af te wachten

De markt in Apeldoorn is zaterdagmiddag vanwege drukte beperkt toegankelijk voor publiek. De gemeente heeft maatregelen getroffen om de drukte te kunnen spreiden. Zo worden bezoekers mondjesmaat de markt op gelaten. Ook roept de gemeente mensen op om de drukte even af te wachten en pas op een later tijdstip naar de markt te komen.

,,Als er wat minder mensen zijn en het wordt wat rustiger, dan kunnen er weer meer mensen de markt op’’, laat woordvoerder Nienke Stavast weten. Op dit moment wordt het winkelend publiek mondjesmaat toegelaten, ,,Twee erin, twee eruit.’’

,,Het is op dit moment te druk waardoor de afstand niet gehandhaafd kan worden’’, vertelt Stavast ,,We hebben op de schermen ook aangegeven: het is te druk, kom later terug. Het is veel beter om die drukte een beetje te spreiden, maar het is gewoon te vol. Dus dan wordt het niet meer te houden.’’

Eerste keer sinds vorige lockdown

In eerste instantie kondigde de gemeente aan dat de markt tijdelijk helemaal dicht zou zijn voor nieuwe bezoekers, dat is nu dus toch niet het geval. Wel doet gemeente Apeldoorn mensen die voornemens zijn naar de markt te komen het dringende verzoek de drukte even af te wachten.

Het is de eerste keer in de huidige lockdown dat de gemeente maatregelen moet treffen om de drukte in te perken. ,,We hebben het wel vorig jaar gehad, toen we de markt helemaal in de hekken hadden staan. Toen kon er ook een bepaald aantal mensen op.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.