Met beperking de politiek in: niet altijd makkelijk, maar wel broodnodig, vindt Apeldoornse Kirsten

Veluwse scholen vrezen het ergste door staking streekver­voer: ‘Plan B pas op laatste moment uit de kast trekken’

De stakingen van het streekvervoer hebben grote impact op het middelbaar beroepsonderwijs op de Veluwe. Directie en docenten hopen dat het meevalt, maar vrezen chaotische taferelen. ,,Het is de vraag of alle leerlingen naar school kunnen komen, maar zeker ook of ze weer terug naar huis kunnen.”

6 februari