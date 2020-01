Met de vijf tips van deze yogacoach uit Apeldoorn start je het nieuwe decennium zen

Apeldoorn­se Stier ten prooi aan De Oliebol

1 januari De metalen stier, die voor kerst werd ontvreemd op de Ecofactorij in Apeldoorn, is terecht. Zoals de gemeente Apeldoorn al vermoedde, is het kunstwerk ten prooi gevallen aan een oudejaarsstunt. Op de plek van het beeld was een briefje aangetroffen met de tekst ‘Ik ga het ergens anders verstieren. Tot volgend jaar!’ Op haar website eist oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder de verantwoordelijkheid voor de diefstal op.