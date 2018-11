Met een fiets horen leerlingen Onze Wereld er ‘echt bij’

VideoHet grootse verschil tussen fietsen in Eritrea en fietsen in Nederland? Daar hoeft Azmera Tesfay Gebremedhin (19) niet lang over na te denken. ,,In Nederland houdt iedereen zich aan een heleboel regels. In Eritrea geldt gewoon het recht van de sterkste.” Blij springt hij op de opgeknapte fietst die hij overhandigd kreeg vanuit het ANWB Kinderfietsenplan en sjeest er onder luid applaus een rondje mee over het schoolplein van Onze Wereld.

Fietsen lukt de meeste leerlingen van deze school voor (veelal) alleenstaande minderjarige asielzoekers wel. Het zijn vooral de verkeersregels en de manier waarop ze zich op de drukke Nederlandse wegen veilig kunnen voortbewegen, wat het fietsen moeilijk en soms ook gevaarlijk maakt. De ANWB reikte daarom gisteren op Onze Wereld niet alleen vijftien opgeknapte fietsen uit, maar werkt ook samen met het provinciale project ‘Heel Gelderland Fietst’.

Lespakket

,,Doel is om meer kinderen op de fiets te krijgen”, legt Femke Hulshof, projectmanager bij ‘Heel Gelderland Fietst’, uit. ,,Een fiets hebben is één, maar goed kunnen fietsen is een tweede. Dat geldt natuurlijk voor alle kinderen, maar helemaal voor de jongeren op deze school. Daarom is er naast het Kinderfietsenplan van de ANWB ook een lespakket waarbij de jongeren theorie- èn praktijklessen krijgen. Dit wordt afgesloten met deelname aan het landelijke verkeersexamen.”

Na het officiële gedeelte, waarbij de Apeldoornse wethouder Detlev Cziesso nog even benadrukt dat er, naast dat ene koekje bij de koffie, niets Hollandser is dan door wind en wind te fietsen, is het tijd voor een grote fietsencontrole op het schoolplein. Vrijwilligers van de Fietsersbond checken deze morgen vooral de werking van remmen en verlichting. De 17-jarige Ruta uit Eritrea staat ook met haar fiets in de rij. Ze maakt met gebaren duidelijk dat haar verlichting het niet doet. Wanneer de vrijwilliger demonstreert hoe de dynamo werkt begint ze, net als haar voorlicht, te stralen. Tja dat zijn van die dingen die je natuurlijk maar net even moet weten. Hetgeen waar Mubarak (17) vooral aan moest wennen waren de files. ,,In Eritrea fietste ik alleen maar over een lange rechte weg en kon er weinig gebeuren”, vertelt hij. ,,Hier sta je gewoon met een heleboel fietsers in een rij om te wachten op groen licht.”

Trots

Dat fietsen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur is, ondervond ook paralympisch kampioen wielrennen Daniel Abraham (33) toen hij op zijn vijftiende vanuit Eritrea naar Nederland vluchtte. De eerste fiets die hij in Nederland kocht was een zilveren mountainbike. ,,Ik was super trots op mijn eigen fiets”, vertelt hij. ,,En ik leerde al snel dat je door heel hard fietsen lekker warm blijft.” Daniel had zoveel plezier in het fietsen dat hij zich bij een plaatselijke fietsclub aanmeldde. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en in 2016 fietste hij namens Nederland naar goud op de Paralympische Zomerspelen.

Bij de aftrap van het Kinderfietsenplan op Onze Wereld is Daniel Abraham dan ook eregast. Hij is trots dat hij een voorbeeld voor zijn jongere landgenoten mag zijn. ,,Ik wil hen laten zien dat ze een heleboel kunnen bereiken als ze de kansen benutten die hier geboden worden”, vertelt hij. “,,En fietsen is in Nederland een van de dingen die je kansen vergroot. Want pas als je fietst dan hoor je er in Nederland echt bij. Het is ook nog eens het goedkoopste vervoermiddel én als je fietst dan zie je veel en leer je dus over je omgeving.”