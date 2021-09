Mét helm en sneller: GO Sharing vervangt enkele snorscooters door bromscooters in Apeldoorn

Video Tijdelijk afschotver­bod pijnigt Twellose fruitkwe­ker: ‘Ik mag voor de kosten opdraaien’

8 september De peren van de Twellose fruitkweker Henk Klomp vallen al voordat ze geoogst zijn in de smaak. Kraaien duiken hongerig op zijn vruchten. Afgelopen weken was het in Gelderland door de rechter verboden om kraaien af te schieten om schade te voorkomen. Sinds gisteren mag de bestrijding weer worden uitgevoerd dankzij een aanpassing van het provinciale Faunabeheerplan. Maar de schade is al geleden. ,,Ik mag voor de kosten opdraaien.’’