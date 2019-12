Met het sluiten van De Notaris verdwijnt na 25 jaar een begrip uit de Apeldoornse horecawereld

,,Ik word volgend jaar 72. Het is mooi geweest”, legt eigenaar Eduard Schlundt Bodien uit waarom hij De Notaris aan de buren heeft verkocht (zie kader). De uitbater krijgt bijval van zijn twee jaar jongere vrouw Alette. ,,We zaten er al een aantal jaren over te dubben. Maar ik vond dat we de 25 jaar vol moesten maken. Dat gevoel had ik sterker dan hij. Met vallen en opstaan hebben we het gehaald”, blikt ze terug op het jubileum van afgelopen augustus.