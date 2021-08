Met historisch goud lost Roy van den Berg belofte aan zijn in 2019 overleden moeder in

VIDEO Chris trekt vrolijke aandacht met paspop Nicolien in Beekbergen, maar beetje verdrietig is dit verhaal ook

11:29 Of ze zijn mooiste vriendin ooit is? Daarover laat Chris Lieferink (65) uit Beekbergen zich wijselijk niet uit. Maar ze is onmiskenbaar de makkelijkste, weet hij. ,,Ze praat niet, eet niet, ik hoef niets voor haar te doen, ik heb geen last van haar. En belangrijk ook, ze kost me geen geld.”