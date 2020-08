Met horten en stoten koerst Apeldoorn eindelijk af op vrijliggend fietspad naar Klarenbeek

Beautyfa­briek Doetinchem dicht na coronabe­smet­ting bij medewer­kers, vestigin­gen in Apeldoorn en Groenlo blijven open

5 augustus De Beautyfabriek in Doetinchem is vanaf dinsdag gesloten nadat er twee medewerkers van het bedrijf positief zijn getest op corona. De vestigingen in Groenlo en Apeldoorn blijven vooralsnog open.