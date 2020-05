Met lichtkoepel is renovatie van Kasteel Ter Horst in Loenen compleet

Irritatie bij gemeente Apeldoorn over 5G-mededeling van Vodafone

10:00 Apeldoorn is ongelukkig met een aankondiging van telecombedrijf Vodafone om een 5G-netwerk in Nederland uit te rollen. De gemeente wil weten wat dat concreet inhoudt, en dringt bij het bedrijf aan op betere communicatie over dit onderwerp. Het ziet nu een eigen initiatief in elk geval voorbijgestreefd worden.