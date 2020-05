Met Meri heeft Apeldoorn nu een heuse initiatievenmakelaar: ‘Laat de verzoeken maar komen’

Bij de biblio­theek in Apeldoorn verdwijnen alle ingelever­de boeken voorlopig in de blauwe container

10:58 Een beetje gechargeerd zou je kunnen zeggen dat alles wat CODA de afgelopen jaren heeft opgebouwd, door het coronavirus in één klap teniet is gedaan. De bruisende bibliotheek in Apeldoorn is voorlopig namelijk weer een plek waar je alleen komt om boeken te lenen.