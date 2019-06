Met zelfgebouwde skelter lekker over het water fietsen: ‘Het was zo gaaf om te doen’

Gehandicap­te Corrie (43) uit Apeldoorn ‘kapot’ van diefstal aangepaste menwagen

17:46 Ze is er kapot van. Er lijkt voor de gehandicapte Apeldoornse Corrie Wegerif (43) geen einde te komen aan een leven vol tegenslag. Want nu is haar -speciaal voor haar aangepaste- menwagen ook nog eens gestolen uit de stalling in Vaassen. ,,Naast mijn zoon, is dit alles wat ik heb.’’